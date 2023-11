Coni y Pincoya nuevamente protagonizan tensa discusión en “Gran Hermano”: “Te va a ir súper mal”

En el último episodio emitido de “Gran Hermano”, nuevamente Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizaron un fuerte conflicto, distanciado aún más su relación.

Todo comenzó cuando Coni ingresó a la casa algunos dulces y chocolates que quedaron de la pijamada que organizó junto a Viviana Acevedo y Scarlette Gálvez, en la que no consideraron ni a Skarleth Labra ni a Pincoya, lo que desató la furia en la participante oriunda de la Isla de Chiloé.

La bailarina fue directo donde Galvarini a entregarle un presente, lo que molestó a la sureña, quien se lo devolvió, a lo que Capelli le lanzó “¿No entiendo qué es lo que te pasa conmigo?”, a lo que Pincoya le respondió: “De las chicas no me importan. Pero de ti. Me hubieses dicho… ¿Y cuándo ayer te lo propusieron, cómo no pensaste en nosotras las dos? Yo siempre te considero”.

“Era un momento que queríamos para las tres, en un momento donde estábamos en guerra con el Seba y con Rai. Un momento muy de nosotras, ahí pedimos nosotras esto, no fue ahora. Fue cuando comenzó lo de Rai con el Seba, que fue hace harto, y ahora recién nos dieron esto”, aseguró Coni, mientras que la sureña volvió a insistir: “¿Y cuándo ya te lo propusieron como no pensante en nosotros dos? Yo siempre te considero. Es eso más que nada”.

“Lo encontré muy feo, porque siempre a ti te voy a considerar. Más cuando trajeron ese alfajor. Fue cómo, ‘toma, no pudiste ir a la pijamada’. No, lo encontré muy feo, no me gusta”, insistió Galvarini, a lo que Capellí reaccionó: “Si tú quieres ensuciarme y enlodarme ahora te va a ir súper mal”.

“¿Por qué? ¿Tú crees que tienes mucha gente(afuera)?”, la enfrentó Jennifer, ante lo que Coni intento explicar sus dichos: “Porque no es lo correcto. No tomes esto con una mala intención y te pido disculpas si lo sentiste así, no fue con esa intención. Tú sabes que te quiero por sobre todas las personas, no te sientas así”.

