Confirman que Daniela Aránguiz bailará en la Teletón: realizará una sorpresa a Jorge Valdivia

La periodista Daniella Campos reveló la sorpresa que Daniela Aránguiz tenía muy guardada a sus seguidores.

Campos reveló que la actual panelista de Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz, será parte de la próxima Teletón y que realizará un baile a Jorge Valdivia, quien participará activamente de la mesa digital.

Debido a esto, Danny no dudó en dar su respuesta. "Lo que más me molesta es que sacan de enfoque lo importante, que es ayudar a la causa Teletón. Efectivamente sí, voy a participar. Voy hacer un tipo de show que no voy a dar más detalles, porque, supuestamente, esto iba a ser una sorpresa. Yo voy a hacer algo para la Teletón, no para el señor Jorge Valdivia", señaló.

Además, Aránguiz explicó que no tiene problema alguno en toparse con el Mago, padre de sus hijos, en la Teletón, pues compartir con él en ciertas situaciones es parte de la vida, en especial cuando hay hijos en común.

"Ojalá que sea verdad que él esté ahí, porque al final para mí verlo no es un tema'', agregó Daniela.

PURANOTICIA