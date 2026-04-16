Confirman la llegada de Julio César Rodríguez a Mega: estará a cargo de dos proyectos

Tras semanas de especulación, el animador fue confirmado como nuevo rostro del conocido canal, donde no solo liderará programas, sino que también asumirá un estratégico cargo creativo en proyectos multiplataforma.
El movimiento que tenía a todos especulando en la industria finalmente explotó este jueves. Tras su bullada salida de Chilevisión, el futuro de Julio César Rodríguez era todo un misterio, hasta ahora. Y es que, después de intensas y comentadas negociaciones, Mega se quedó con una de las cartas más codiciadas de la televisión chilena.
Y fue Megamedia quien oficializó el bombazo a través de sus plataformas digitales, desatando una ola de reacciones en redes sociales.
"¡Está de vuelta! El periodista y presentador de televisión Julio César Rodríguez (@jcrodriguezoriginal), a partir de este mes de abril, se ha incorporado a Megamedia como animador de programas y Director Creativo para diferentes Proyectos Multiplataforma", señaló la publicación del canal.
Pero este fichaje no es cualquier apuesta: Rodríguez no llega como un rostro más, sino con poder e influencia detrás de cámaras. Y aunque hoy vuelve como flamante incorporación, lo cierto es que su vínculo con Mega viene de antes. El periodista ya había tenido pasos por espacios como Mucho Gusto y Mira Quién Habla, lo que hace que este regreso sea aún más emocionante.
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