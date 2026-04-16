Confirman la llegada de Julio César Rodríguez a Mega: estará a cargo de dos proyectos

El movimiento que tenía a todos especulando en la industria finalmente explotó este jueves. Tras su bullada salida de Chilevisión, el futuro de Julio César Rodríguez era todo un misterio, hasta ahora. Y es que, después de intensas y comentadas negociaciones, Mega se quedó con una de las cartas más codiciadas de la televisión chilena.

Y fue Megamedia quien oficializó el bombazo a través de sus plataformas digitales, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

"¡Está de vuelta! El periodista y presentador de televisión Julio César Rodríguez (@jcrodriguezoriginal), a partir de este mes de abril, se ha incorporado a Megamedia como animador de programas y Director Creativo para diferentes Proyectos Multiplataforma", señaló la publicación del canal.

Pero este fichaje no es cualquier apuesta: Rodríguez no llega como un rostro más, sino con poder e influencia detrás de cámaras. Y aunque hoy vuelve como flamante incorporación, lo cierto es que su vínculo con Mega viene de antes. El periodista ya había tenido pasos por espacios como Mucho Gusto y Mira Quién Habla, lo que hace que este regreso sea aún más emocionante.

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