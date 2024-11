Confirman el regreso de Don Francisco a la televisión a un nuevo programa de Canal 13

Este viernes Canal 13 dio a conocer que Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, debutará en REC TV, la señal del recuerdo de la ex estación del angelito.

El icónico animador será el encargado de grabar contenido actual relacionado con Sábados Gigantes y las reemisiones que se hacen del histórico programa. Además, hará nexos y realizará cápsulas con información histórica del espacio que se emitió durante 53 años, entre 1962 y 2015.

Don Francisco asegura que “recordar es volver a vivir, una frase que a mí me hace mucho sentido y que hoy me identifica bastante, ya que esta nueva labor en REC me significa volver a conectarme con un programa que me dio tantas satisfacciones y que hoy nuevas generaciones pueden conocer y otras, las más antiguas, lo pueden revisitar”.

Cabe destacar que este 30 de noviembre, presentará los capítulos que saldrán en pantalla del programa mencionado.

