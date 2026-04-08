Confirman a los próximos cuatro nuevos participantes de Fiebre de Baile

En el último capítulo de Fiebre de Baile, la animadora Diana Bolocco reveló los nombres de los cuatro nuevos participantes del estelar de Chilevisión que debutarán este domingo en el entretenido programa.

Luego de la presentación de José Antonio Raffo en el útlimo capítulo emitido, se confirmó que el contingente masculino tendrá un refuerzo de lujo con tres rostros bien conocidos, sumándose además una figura proveniente de los realities.

Los elegidos son: los actores Eyal Meyer, Carlos Díaz y Rey Alcalde, junto a la ex Gran Hermano, Trinidad Cerda.

Raffo no dudó en celebrar la llegada de sus colegas, destacando su talento actoral dentro de la competencia: "Me parece genial. Faltaban varones y todos ellos son amigos míos. Todos le van a poner empeño. Son todos actores y eso habla bien de nuestro gremio. Me gustaría irme a duelo con todos, porque nos reiríamos mucho", planteó el intérprete.

Pero no todo es alegría en la pista. Vasco Moulian, siempre directo y polémico, lanzó su juicio sin filtros sobre los nuevos fichajes, dejando claro que solo conoce a la mitad del grupo.

"No los conozco. A Carlos Díaz y Trini sí, pero a los otros dos no", disparó el jurado, recibiendo la inmediata réplica de la animadora:

"No te gustan por lo que veo", disparó Bolocco, mientras Vasco cerró con silencio.

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