Confirman a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda para liderar nuevamente el Festival de Viña 2027 y 2028

¡Se acabaron las especulaciones! El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya tiene dupla asegurada. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda seguirán al mando del escenario más importante del país en las ediciones 2027 y 2028, en una decisión que no dejó indiferente a nadie.

La confirmación llegó de parte de la organización, compuesta por Megamedia, Bizarro Live Entertainment y la Municipalidad de Viña del Mar. Según señalaron, la elección "responde al destacado desempeño que ambos han demostrado durante las últimas dos versiones del Festival, donde su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público".

Y por si fuera poco, reforzaron el espaldarazo con más flores: "Su profesionalismo y capacidad para liderar uno de los escenarios más importantes de la música latina han contribuido de manera significativa al éxito del evento", además de destacar "la sólida conexión que la dupla ha logrado con la Quinta Vergara y con los millones de espectadores que siguen el Festival en Chile y el extranjero, consolidándose como una conducción dinámica y representativa del espíritu del certamen".

Pero eso no es todo. Desde la organización dejaron claro que la movida apunta a asegurar el futuro del evento: "Proyecta continuidad y estabilidad en la conducción del evento, fortaleciendo el trabajo realizado en conjunto durante los últimos años y reafirmando el compromiso de ofrecer un espectáculo de primer nivel para el público".

Todo esto ocurre después de días en que el nombre de Araneda estuvo en la cuerda floja, con rumores que lo daban fuera antes de terminar la edición 2026. Sin embargo, esas versiones se desplomaron tan rápido como aparecieron, y hoy el animador no solo sigue, sino que queda blindado por dos años más junto a Doggenweiler.

Así, mientras algunos apostaban por cambios radicales, la organización decidió irse a la segura y mantener a la icónica dupla.

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