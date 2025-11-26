¡Confirmado! Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva película de “El Exorcista”

La icónica saga de terror de “El Exorcista” está de regreso, y esta vez con un nombre que promete dar de qué hablar. Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva película, bajo la dirección, producción y guión de Mike Flanagan.

Según adelanta el equipo, se trata de un “acercamiento radical” a la obra original de 1973, y no será una secuela de The Exorcist: Believer, estrenada hace algunos años con resultados tibios en taquilla.

La película que inició todo recaudó 441 millones de dólares y se llevó nada menos que diez nominaciones al Óscar, convirtiéndose en un clásico indiscutido del cine de terror.

"Scarlett es una actriz brillante. Sus actuaciones siempre se sienten realistas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película", aseguró Flanagan.

Universal adquirió los derechos de la película original por 400 millones de dólares en 2021, pero su primer intento de relanzar la saga en 2023 con The Exorcist: Believer no logró el éxito esperado.



Por ahora, los detalles del rodaje son escasos, aunque se sabe que la filmación se realizará en la ciudad de Nueva York, lo que aumenta la expectativa sobre cómo se reinterpretará este clásico del terror para las nuevas generaciones.

