¡Confirmado! Princesa Alba abrirá los dos shows de Dua Lipa en Chile

La productora DG Medios acaba de encender la previa del show: la chilena Princesa Alba abrirá los dos conciertos que Dua Lipa ofrecerá en Santiago, convirtiéndose en la antesala oficial de la estrella británica.

La gira “Radical Optimism” de Dua Lipa ha sido un fenómeno: no solo repasa los éxitos de su tercer álbum, sino que cada noche incluye un cover sorpresa dedicado a la ciudad o país donde se presenta. Tras deslumbrar en el Estadio Monumental de River Plate ante más de 140 mil fans y rendir homenaje a Soda Stereo y Miranda!, ahora la expectativa se centra en Chile.

Con Princesa Alba como telonera, los fanáticos no dejan de preguntarse: ¿qué canciones chilenas elegirá Dua Lipa para su tributo local? La incógnita mantiene las redes en llamas mientras se acerca la cita.

Los conciertos se realizarán en el Estadio Nacional los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre, con el siguiente horario oficial:

Apertura de puertas: 16:00

Princesa Alba: 19:45

Dua Lipa: 21:00

La presencia de Princesa Alba promete subir la temperatura del estadio antes del gran show, dejando a los fanáticos expectantes y ansiosos por ver qué sorpresas traerá la estrella británica para Chile.

PURANOTICIA