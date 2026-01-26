¡Confirmado! Paulina Rubio vuelve a los escenarios chilenos con una “noche dorada”

Paulina Rubio vuelve a Chile y lo hará con todo. La “Chica Dorada” anunció un concierto en el Movistar Arena que promete ser más que un simple show, sino un verdadero despliegue de su legado y poderío en el pop latino.

La cantante mexicana ya dio un adelanto de lo que se viene durante la pasada Teletón, donde sorprendió cantando junto a la chilena Katteyes. Para esta presentación, Rubio aseguró que será “una noche dorada” y “una jornada inolvidable que celebra el legado, la fuerza y la vigencia de una verdadera leyenda del pop latino”.

Fechas y entradas

En relación a su venta de entradas y fecha, el esperado show tendrá lugar el 3 de julio en el Movistar Arena, y las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket, con precios que comienzan en $57.500.

Con este regreso, Paulina busca reafirmar su estatus de ícono y dejar claro que sigue vigente, lista para encender al público chileno una vez más.

