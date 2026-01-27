¡Confirmado! Kidd Voodoo sacudirá la gran final de Fiebre de Baile en el Movistar Arena

La cuenta regresiva ya comenzó y en CHV están decididos a cerrar Fiebre de Baile con una verdadera bomba televisiva. A solo una semana del final de su exitosa temporada, el canal no solo confirmó que el último capítulo se tomará el Movistar Arena, sino que además destapó una sorpresa que promete convertir la final en un gran espectáculo.

El próximo 4 de febrero, mientras seis finalistas se juegan el todo por el todo junto a sus bailarines, el escenario se transformará en una fiesta total con la presentación estelar de Kidd Voodoo.

El artista chileno vuelve al Movistar Arena tras haberlo llenado recientemente con una seguidilla de shows completamente agotados, consolidándose como uno de los nombres más potentes del momento.

Al más puro estilo del Super Bowl, la gran final del programa contará con un intermedio musical que tendrá como protagonista al intérprete de "Me mareo", "Enrolar" y "Whisky a las rocas", quien encenderá al público antes de que se conozca al gran ganador de la temporada.

Pero eso no es todo, ya que los Power Peralta también dirán presente, desplegando sus coreografías y pasos más icónicos para elevar aún más la temperatura del recinto.

La apuesta de CHV es clara, y busca transformar el cierre de Fiebre de Baile en un show masivo donde la música, el baile y la televisión se mezclen en una noche que promete hacer bailar a todo el público.

Cabe destacar que las entradas para asistir a esta esperada final ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket, con valores que van desde los 23 mil hasta los 28.750 pesos, dependiendo de la ubicación elegida.

PURANOTICIA