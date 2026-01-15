¡Confirmado!: Harry Styles regresa y promete sacudirlo todo con su cuarto álbum

Harry Styles regresa con todo. Durante la mañana de este jueves, el cantante británico confirmó lo que todos sospechábamos: su cuarto álbum, titulado "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", está a la vuelta de la esquina.

Después de tomarse una pausa que dejó a más de uno preguntándose si lo habíamos perdido para siempre, Styles anunció que su nuevo disco se lanzará el próximo 6 de marzo. El momento no podía ser más estratégico: semanas de rumores y pistas en redes finalmente encontraron confirmación oficial.

Todo comenzó el 27 de diciembre, cuando el exOne Direction sorprendió con un video en YouTube titulado "Forever, Forever", un vistazo íntimo a su última gira, Love On Tour. En el clip, Styles cierra la grabación tocando una pieza al piano dedicada a sus fanáticos.

Pero eso no es todo. Su canal de WhatsApp empezó a difundir un mensaje en audio donde se escucha claramente: "We Belong Together", frase que ya ha aparecido en anuncios misteriosos en varias ciudades del mundo, generando aún más expectativa entre sus seguidores.

Este nuevo trabajo marcará el regreso de Harry después de cuatro largos años, sucediendo a "Harry's House" (2022), el disco que le valió el codiciado Álbum del Año en los Premios Grammy 2023. La pregunta que todos se hacen ahora: ¿superará este nuevo capítulo el fenómeno que fue su anterior éxito o nos dejará con ganas de más?

