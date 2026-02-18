¡Confirmado! Gonzalo Valenzuela y Karen Paola serán parte de la segunda temporada de “Fiebre de Baile”

Click acá para ir directamente al contenido
El actor reaparece tras su quiebre y la ex “Mekano” suma un nuevo reality a su lista. El programa ya tiene fecha de estreno y un elenco que promete polémica.

Miércoles 18 de febrero de 2026 14:04
La farándula no descansa y esta vez el bombazo lo lanzó Chilevisión: el canal destapó a dos nuevos rostros para la segunda temporada de Fiebre de Baile y, de paso, puso fecha al esperado (y ya comentado) regreso del estelar.

El nombre que más ruido hizo fue el de Gonzalo Valenzuela. El actor vuelve a la palestra justo después de su quiebre con Kika Silva, y no solo eso: reaparece con imagen renovada, listo para dar que hablar tanto dentro como fuera de la pista. 

"Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, su incorporación suma experiencia y presencia escénica a la pista de baile", señaló el canal. 

La otra carta es Karen Paola, ex chica "Mekano", quien viene saliendo de una fugaz pero ruidosa estadía en Mundos Opuestos de Canal 13. Su paso dejó comentarios divididos, así que su aterrizaje en el programa de baile promete chispa, competencia y más de algún round mediático.

Los nombres que ya están en la mira

El casting de esta nueva temporada no pasa desapercibido y mezcla figuras polémicas, influencers y rostros de realities:

  • Karen Paola

  • Gonzalo Valenzuela

  • Valentina Roth

  • Fran Maira

  • Junior Playboy

  • Botota Fox

  • Betsy Camino

  • Mariela Sotomayor

  • Diego Venegas

  • Daniela Castro

