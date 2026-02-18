¡Confirmado! Gonzalo Valenzuela y Karen Paola serán parte de la segunda temporada de “Fiebre de Baile”

La farándula no descansa y esta vez el bombazo lo lanzó Chilevisión: el canal destapó a dos nuevos rostros para la segunda temporada de Fiebre de Baile y, de paso, puso fecha al esperado (y ya comentado) regreso del estelar.

El nombre que más ruido hizo fue el de Gonzalo Valenzuela. El actor vuelve a la palestra justo después de su quiebre con Kika Silva, y no solo eso: reaparece con imagen renovada, listo para dar que hablar tanto dentro como fuera de la pista.

"Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, su incorporación suma experiencia y presencia escénica a la pista de baile", señaló el canal.

La otra carta es Karen Paola, ex chica "Mekano", quien viene saliendo de una fugaz pero ruidosa estadía en Mundos Opuestos de Canal 13. Su paso dejó comentarios divididos, así que su aterrizaje en el programa de baile promete chispa, competencia y más de algún round mediático.

Los nombres que ya están en la mira

El casting de esta nueva temporada no pasa desapercibido y mezcla figuras polémicas, influencers y rostros de realities:

Karen Paola

Gonzalo Valenzuela

Valentina Roth

Fran Maira

Junior Playboy

Botota Fox

Betsy Camino

Mariela Sotomayor

Diego Venegas

Daniela Castro

