¡Confirmado! Ed Sheeran vuelve a Chile con show en el Estadio Bicentenario junto al hermano de Billie Eilish

El regreso de Ed Sheeran ya es un hecho y viene con todo. La productora DG Medios soltó por fin los detalles de un show que promete desatar la locura entre sus fanáticos chilenos este 2026.

El británico aterriza nuevamente en el país con su ambicioso "Loop Tour", gira con la que busca imponer su último disco, "Play", y demostrar que sigue dominando la escena pop global. Pero no viene solo: lo acompaña FINNEAS, conocido tanto por su carrera propia como por ser la mente creativa detrás de los éxitos de Billie Eilish y hermano de la artista, lo que sube aún más las expectativas del espectáculo.

¿Cuándo y dónde es?

Anótalo bien: el show de Ed Sheeran en Chile se realizará el 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Y ojo con esto, porque la guerra por conseguir entradas será intensa. Las entradas comenzarán su fase de preventa este lunes 4 de mayo a las 11:00 horas en Ticketmaster. La venta general iniciará el miércles 6 de mayo en la misma plataforma.

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