¡Confirmado! David Bisbal regresa a Chile con su nueva gira y promete un show renovado en el Movistar Arena

¡David Bisbal vuelve a Chile y promete desatar la locura con su nueva gira! El cantante español confirmó su esperado regreso a los escenarios nacionales con el explosivo "Tour Eternos 2026", un show completamente renovado con el que buscará reconquistar a sus fanáticos y presentar en grande las canciones de su más reciente álbum.

El anuncio llega justo después del revuelo que generó con su versión de "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto, tema que volvió a poner su nombre en boca de todos. Ahora, el artista ya tiene fecha marcada para reencontrarse con el público chileno: el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena.

Desde la productora Free Time detallaron que las entradas estarán disponibles a través del sistema PuntoTicket. La preventa arrancará el lunes 11 de mayo, a las 11:00 horas, utilizando el código "ETERNOS26".

En tanto, la venta general comenzará el miércoles 13 de mayo, desde las 10:00 horas.

Eso sí, asistir al show no será precisamente barato. Los tickets para ver al intérprete de "Ave María" y "Bulería", en medio de la celebración de sus 25 años de trayectoria, tendrán valores que irán desde los 40.250 hasta los 92 mil pesos.

PURANOTICIA