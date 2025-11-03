¡Confirmado! AC/DC vuelve a Chile y anuncia su gira mundial “POWER UP” para 2026

Los íconos del rock AC/DC vuelven a poner a temblar los escenarios. La legendaria banda anunció que su gira mundial “POWER UP” continuará durante 2026 con 21 fechas confirmadas entre América y Europa, y Chile no quedará fuera de la fiesta. Su regreso al país coincidirá con el histórico cambio de mando presidencial.

La gira, que lleva el nombre de su más reciente álbum, reunirá a la formación actual de la banda: Angus Young en guitarra solista, Brian Johnson en voz, Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. Con más de cinco décadas sobre los escenarios, AC/DC reafirma su lugar como una de las bandas más influyentes e icónicas del rock mundial.

Desde su primer concierto en 1973 en el Chequers Nightclub de Sidney, Australia, han vendido más de 200 millones de discos, batiendo récords generación tras generación. Su legendario Back in Black se mantiene como el álbum más vendido de una banda en la historia, con más de 50 millones de copias. En 2003, su legado fue reconocido oficialmente al ser ingresados al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Los fanáticos chilenos podrán verlos el próximo 11 de marzo de 2026 en el Parque Estadio Nacional, en un show que promete ser histórico.

En relación a las entradas, estas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.cl.

Prepárense, porque el rock de AC/DC está listo para sacudir nuevamente a Chile.

