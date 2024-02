Conferencia de prensa Viña 2024: Alison Mandel cuenta fue su vuelta al trabajo tras maternidad

Una de las triunfadoras de la primera noche del Festival de Viña del Mar fue la comediante nacional Alison Mandel, con una rutina cargada a su vida familiar y, especialmente, la maternidad, conquistó al público de la Quinta Vergara.

En la conferencia de prensa, tras su actuación, la ex “Club de la Comedia” siguió ahondando en este tema y aseveró que el año pasado, rechazó la invitación al certamen, puesto que recién había nacido su hijo Baltazar.

"No dejé de lado la maternidad. No la puedo dejar de lado porque es una constante en mi vida, pero sí me pasó que el Balti está un poco más grande. El año pasado yo rechacé la invitación al Festival porque mi guagua todavía no estaba tan autónoma e independiente", aseguró.

Por otra parte, se refirió a como fue volver a retomar su vida laboral, tras ser madre: "Yo creo que la maternidad tiene mucho también de paciencia; a veces es frustrante, también, porque cuesta mucho compatibilizar tu carrera profesional con ser mamá".

La ganadora de ambas gaviotas, aseveró que, en esa misma línea: "El sistema diseñado para que uno pueda fluir con su trabajo, sino que siempre tienes que armar grandes planes".

"Es como 'voy para allá, entonces, ¿qué hago con mi guagua?, ¿dónde lo dejo?', y además tu cabeza siempre estaba pensando '¿estará bien?, ¿comió?, ¿durmió?'", agregó.

Sobre cómo fue volver al escenario de la Quinta Vergara, Mandel dijo que: "mi primer pensamiento fue '¡vamos!'… Un pensamiento de fuerza".

