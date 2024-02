Conferencia de prensa Viña 2024: Javiera Contador se quiebra y asegura que estamos “en un momento de mucha odiosidad”

La comediante nacional Javiera Contador fue una de las grandes derrotadas de este Festival, si bien no fue "comida por el Monstruo” de la Quinta Vergara, si tuvo que terminar su rutina antes de tiempo, por las pifias que venían desde el público.

Y si bien, el elenco de la exitosa sitcom “Casado con Hijos” hizo que terminara su presentación de manera más tranquila, solo fue suficiente para salvarla de la gente, quien no le entregó premios.

En la conferencia de prensa de Viña 2024, la actriz se le vio muy afectada y analizó lo que le pasó, en el escenario de Festival Latino más importante del mundo.

“Uno siempre aprende, ahora estoy muy en la emoción. Vengo sensible de antes, me quedo con lo que dije en el escenario, que me salió del corazón. Porque cuando empezó esto de las pifias o que no me vaya, mucha gente dice que hay que continuar”, expresó Contador.

“No es tan fácil, porque uno siente la energía de la gente que está adelante porque no quieren que te vaya mal, además hay mucho amor, pero es algo lindo y una situación muy fea a veces. La lección no la tengo aún para escribirla entera”, aclaró.

Sobre las razones de su abucheado paso por la Quinta Vergara, Contador cree que lo que pasó en el Festival de Coihueco - donde también fue abucheada y duró 13 minutos en escena- pudo haber inferido en la reacción del público.

“Estamos en un momento de mucha odiosidad, me pasó a mí con lo de Coihueco que se transformó en un punto de inflexión que la prensa agrandó mucho. Puede que haya influido, como que no, pero siento que también hay que elegir, a veces no todos tienen el mismo cuero de chancho para pararse en el escenario. En una semana o quizás un año te puedo decir lo que aprendí”, cerró Javiera Contador, quien después lloró por lo ocurrido.



