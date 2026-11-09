Condenan al actor Russell Brand a más de 10 años de cárcel por delitos sexuales

El actor y comediante Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual, tras haber sido declarado culpable el jueves en el Tribunal de Southwark, en Londres, Reino Unido.

El juez Joel Bennathan, quien este lunes leyó la sentencia, calificó al artista como un "depredador sexual" que contó una "serie de mentiras" y mostró una "arrogancia pasmosa".

Antes de leerse la condena, una de las víctimas prestó declaración sobre el impacto que tuvieron en ella los delitos de Brand.

"Quería expresar cómo me ha afectado este crimen. Estuve en estado de shock y sumida en una gran agitación durante semanas. Me sentía profundamente perturbada y traumatizada. No tenía ningún respeto por mí misma", dijo, mientras hablaba desde detrás de una cortina.

El actor no mostró ninguna emoción durante el relato de la víctima, quien leyó algunos pasajes de su declaración con la voz quebrada.