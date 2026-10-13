Condenan a 40 años de cárcel al líder pandillero que orquestó el asesinato de Tupac Shakur hace 30 años

El exlíder pandillero Duane "Keffe D" Davis fue condenado este martes a 40 años de prisión por el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur hace tres décadas.

El mes pasado, un jurado declaró a Davis culpable de un cargo de homicidio con arma mortal por la muerte del que entonces era una superestrella del rap y actor.

Shakur murió en un tiroteo desde un vehículo en movimiento ocurrido en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996.

La defensa de Davis anunció que apelará la decisión.

La condena de "Keffe D" Davis, de 63 años, fue la primera en un caso sin resolver que ha intrigado a los fanáticos del hip-hop durante casi 30 años.

Los fiscales argumentaron que aunque Davis no disparó el arma él mismo, fue el cabecilla del grupo que cometió el asesinato. Él mismo admitió en sus memorias que había proporcionado el arma utilizada en el crimen.

Esto último fue clave en el juicio, pues en sus memorias reconoció repetida y públicamente haber estado dentro del Cadillac blanco desde donde se hicieron los disparos.