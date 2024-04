Condenan a 18 meses de cárcel a armera de rodaje en el que el actor Alec Baldwin mató a directora de fotografía

Los fiscales también presentaron pruebas de que Gutiérrez-Reed había traído una caja de balas reales al set de Nuevo México desde su casa en California. Dijeron que estas balas se propagaron lentamente por todo el set.

Morrissey dijo que creía que la armera no tenía la intención de traer las balas al set, sino que la muerte de Hutchins fue un caso de trágica negligencia .

Gutiérrez-Reed no testificó en el juicio de dos semanas, pero su abogado dijo en los argumentos finales que los fiscales no habían demostrado que su clienta fuera la única persona responsable del tiroteo fatal .

"Las cajas [de munición] no importan, porque no sabemos qué había en ellas tres o cuatro días antes", dijo el Bowles al jurado, argumentando que su defendida no sabía que había balas reales en el set.