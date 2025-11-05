Concierto y precios históricos de AC/DC: venta de entradas parten desde los $100 mil pesos

¡Alerta fanáticos del rock! Este viernes 7 de noviembre se desatará la locura: comienza la venta de entradas para el concierto de AC/DC en marzo de 2026, y todo apunta a que será la última vez que los australianos pisen un escenario chileno, 30 años después de su histórico debut. Sí, leyó bien: ¡treinta años!

Con el anuncio del show todavía reciente, ahora se filtraron los precios de las entradas, los cuales no son para cualquier bolsillo. La venta se hará a través de Ticketmaster y tendrá una disposición que ya está causando revuelo: solo tres ubicaciones.

El ticket más codiciado será el “PIT”, a escasos metros de la banda, que cuesta 262.125 pesos. Luego viene la cancha “frontal”, a 207.370 pesos, y finalmente la “general”, ubicada en la mitad trasera del Parque Estadio Nacional, que sale 99.608 pesos. Por este mismo valor también habrá entradas para personas con movilidad reducida.

Está claro que si pensabas ver a AC/DC sin vaciar tu billetera, este podría no ser tu concierto. La polémica está servida, y la pregunta que flota en el aire es: ¿vale la pena pagar estas cifras por un pedazo de historia musical? Fanáticos apuntan a que sí.

