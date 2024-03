Con infartante carrera de obstáculos, “Tierra Brava” define a sus primeros nominados en semana de doble eliminación

Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su reality “Tierra Brava”, en el que se vivió la esperada Prueba de Salvación, la que tuvo como protagonistas en un duro enfrentamiento a Pamela Díaz, Daniela Castro y Nico Solabarrieta.

Una de las sorpresas que tuvo la jornada, es que fue la “Fiera” quien triunfó en la competencia, la que consistía en una carrera de obstáculos que combinaba la agilidad y habilidad.

Mientras que, la ganadora de la primera temporada de “MasterChef” fue quien peor tiempo registró, lo que la convirtió en la primera duelista de la semana, lo que la deja en riesgo de abandonar el encierro en la casona ubicada en Lima, Perú, junto a Nico.

“Es una situación incómoda para mí porque me voy con Dani. Pero que me vean competir mis compañeros no me incomoda, solo hay que pensar en ganar”, expuso por su lado Solabarrieta al quedar en riesgo de eliminación.

PURANOTICIA