Con decisivo voto de Alessia, Lucas Crespo regresará a “Gran Hermano”

La noche de este lunes, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su reality “Gran Hermano”, el que estuvo marcado por la votación que debieron realizar los participantes para decidir quién ingresaría a la casa estudio, luego de la inesperada partida de Federico Farrell e Ignacia Michelson.

En esta línea, luego de un empate, los nueve integrantes que quedan al interior del encierro debieron decidir entre Raimundo Cerda o Lucas Crespo, siendo este último el escogido por sus pares para volver a Buenos Aires, Argentina.

Ante esto, Lucas reveló estar “muy nervioso, no me lo esperaba en lo más mínimo, no he sido el más fiel seguidor del programa o el más comprometido con la causa, y nada, me sorprende, me lo tomo con cariño”, asegurando que quiere “ayudar que lo pasen bien que estén más relajados”.

Pero esto no quedó ahí, ya que en la segunda votación para definir el empate, hubo un voto decisivo que sorprendió tanto a los televidentes como a sus compañeros de encierro, el de Alessia Traverso.

Esto, ya que la ex participante de “The Voice” optó por su amigo dentro del encierro Lucas Crespo, esperando que Rai, con quien había comenzado una incipiente relación sea escogido por la votación popular, causando todo tipo de reacciones en sus compañeros.

Cabe destacar que, la jornada de este martes se definirán dos exjugadores más que también harán ingreso a “Gran Hermano”, los que serán escogidos por la votación del público entre Raimundo Cerda, Viviana Acevedo, Fernando Altamirano, Trinidad Cerda, Mónica Ramos y Ariel Wurth.

