Con covers de The Beatles y Phil Collins, Incubus pone todo el rock en la Quinta Vergara

La banda californiana de Incubus hicieron rockear a toda la Quinta Vergara en la quinta noche del Festival de Viña con un inesperado tributo a “la mejor banda de todos los tiempos”: interpretaron el clásico Come Together, del álbum Abbey Road (1969), de The Beatles, y también homenajeron a la leyenda británica Phil Collins.

Nicole Row fue protagonista del momento del tributo que hicieron al cuarteto inglés, liderando la canción e interpretando la icónica línea de bajo que McCartney grabó en 1968. Luego la banda se sumó haciendo acoples típicos de la música noventera. Con una fuerte influencia del funk y el metal, sus tres miembros fundadores -que hasta hoy se mantienen tocando juntos-, Brandon Boyd (vocalista), Mike Eizinger (guitarrista) y José Pasillas (batería) se conocieron en la adolescencia y comenzaron tocando en pequeños clubes y fiestas privadas, haciéndose poco a poco de un nombre en la escena musical de Los Ángeles.

También hicieron homenaje a la leyenda británica Phil Collins interpretando su éxito "In the air tonight" que pertenece al álbum de debut como solista del cantante británico. La banda tiene una íntima conexión con nuestro país. Boyd ha dicho que "Chile es nuestro lugar favorito para tocar", de acuerdo a The Clinic., y también se hizo presente con un mensaje durante el estallido social.

Tras un show enfocado en sus principales éxitos se llevaron la Gaviota de Plata y Oro, y finalizaron su espectáculo con su hit más reconocido, Drive. PURANOTICIA