Con aplaudida dinámica y un dado, Tío Tito realizó millonaria donación en el Teatro Teletón

Un atractivo momento se vivió en medio de la Teletón, cuando el influencer automotriz Tío Tito, llegó hasta el escenario de la cruzada solidaria al ser presentado por Don Francisco.

En la instancia, el creador de contenido acompañado por su familia y amigos, se presentó portando un dado, y realizó una millonaria donación.

“Tío Tito dice que él trae 20 millones. Yo le dije: ‘Pero hagamos lo siguiente, usemos un dado; si sale el dos, son 40 (millones), si sale el uno, son 20; si sale el tres, son 60′”, lanzó Don Francisco explicando la dinámica para definir el monto que donaría.

Ahí el influencer hizo un llamado a la calma, y detalló: “hoy en día tenemos un reality que se llama los Tito Games, que justo este jueves es el último capítulo y el ganador se va a llevar 100 millones de pesos. En base a eso, tenemos este dado, que este dado eliminó y clasificó a mucha gente, por lo cual la idea es que haya un valiente acá que lo quiera tirar y por cada número son 20 palos”.

El encargado de lanzar fue Don Francisco, a lo que Tío Tito lanzó: “¿Está seguro? ¿y si mete las patas? Se lo cambio por lo que tengo en el bolsillo… tengo las llaves del Ferrari”, desatando las risas en el Teatro Teletón.

Al lanzar el dado por los aires el primer número en salir fue un 3, a lo que rápidamente le dieron una segunda oportunidad al insigne comunicador, saliendo un 5, por lo que Tío Tito donó 100 millones de pesos, siendo aplaudido por los asistentes en la cruzada solidaria.

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