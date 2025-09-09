Compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer suma un cuarto Emmy por "The White Lotus"

El compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer fue galardonado por cuarta vez con un premio Emmy, esta vez por su destacada labor musical en la aclamada serie The White Lotus.

La distinción le fue otorgada durante la ceremonia de los Creative Arts Emmy Awards, celebrada este fin de semana en Los Ángeles.

A través de su cuenta de Instagram, Tapia de Veer agradeció el reconocimiento con un mensaje en el que destacó la integridad del proceso de votación.

"Respeto la Academia porque esos votos no se pueden comprar. Ninguna campaña de desprestigio los distrajo. Gracias esto significa mucho para mi en más de una manera", expresó el artista.

"Estoy feliz de que hayan conectado con esta melodía porque fue un viaje increíble hacerlo. Se trata de esta luciérnaga que conocí y filmé durante una hora", agregó.

Este nuevo Emmy reafirma el prestigio internacional de Tapia de Veer, quien se ha consolidado como una de las figuras más innovadoras en la música para televisión.

Cabe mencionar y recordar que Cristóbal Tapia de Veer ya contaba con tres premios Emmy por su trabajo en The White Lotus, todos otorgados por la Academia de Televisión en reconocimiento a su sobresaliente contribución musical.

En 2022 y 2023, fue distinguido por la Mejor Música, y en 2022 también recibió el galardón a Mejor Tema Principal.

Sin embargo, a pesar del éxito sostenido, el compositor chileno confirmó hace algunos meses que no participará en la cuarta temporada de la producción de HBO. Según explicó, su decisión se debió a diferencias creativas con Mike White, creador y showrunner de la serie.

