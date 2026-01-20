Compleja interna en Mega: dos actores se habrían negado a coanimar el Festival de Viña 2026

Cuando Mega asumió la organización del Festival de Viña del Mar el año pasado, apostó por una innovadora fórmula: sumar a distintos rostros del canal como coanimadores junto a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. La apuesta tuvo resultados dispares, con algunos desempeños destacados y otros que no convencieron del todo.

En esa edición, figuras como Pancho Melo, José Antonio Neme, Paola Volpato, Rodrigo Sepúlveda y Tita Ureta pisaron el escenario de la Quinta Vergara. De cara a Viña 2026, se buscaría repetir la estrategia, aunque el proceso no ha estado libre de complicaciones.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos Michael Roldán en el programa Sígueme de TV+, donde aseguró que uno de los nombres considerados para coanimar el certamen fue Pancho Reyes. Sin embargo, el actor se habría negado a participar.

Siendo no el único, reveló el propio Roldán a través de sus historias de Instagram, la actriz Ingrid Cruz también rechazó la invitación. La intérprete, recordada por exitosas teleseries como Pituca sin lucas y Aguas de oro, habría declinado por motivos profesionales.

“La propuesta fue rechazada. ¿Los motivos? Más bien tienen relación con que, al momento de aceptar un desafío así, para ella sería enfocarse al 100 y en estos momentos es complejo”, explicó el periodista.

Pese a las negativas, ya existiría un nombre confirmado para acompañar a Karen Doggenweiler en la animación del Festival de Viña 2026. Se trataría de Fernando Godoy, actor que actualmente forma parte del reality show de Mega El internado, consolidándose así como la primera carta oficial del canal para la próxima edición del certamen viñamarino.

