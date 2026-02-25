Comienza la cuarta noche del Festival de Viña 2026: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes animarán la jornada

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 comenzó este miércoles 25 de febrero con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes deslumbraron con sus atuendos: Karen lució un vestido gris con brillos y escote en V, mientras que Rafael eligió un traje con corbata, marcando un inicio elegante para la velada.

La jornada musical se abrirá con el colombiano Juanes, cantante y compositor que promete entregar un espectáculo lleno de energía y éxitos que han marcado su carrera internacional.

En el ámbito del humor, el protagonismo será de Óscar Andrés Guzmán Muñoz, más conocido como Asskha Sumathra, transformista y comediante chileno, quien busca arrancar carcajadas al público con su estilo fresco y cercano, consolidándose como uno de los momentos más esperados de la noche.

El cierre estará a cargo del grupo argentino Ke Personajes, liderado por Emanuel Noir, quienes prometen poner un broche de oro a la tercera jornada con su propuesta musical y presencia escénica.

Con un elenco que mezcla talentos internacionales, humor innovador y música en vivo, la noche apunta a convertirse en otra jornada memorable del certamen viñamarino.

PURANOTICIA