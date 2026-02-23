Comienza la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 con música y humor

Este lunes 23 de febrero se dio inicio a la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, que se desarrolla en la Quinta Vergara.

La conducción está a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes sorprendieron al público con sus elegantes atuendos: Karen lució un vestido largo verde con brillos, mientras que Rafael vistió un clásico traje negro con corbata.

La noche comenzará con la presentación de la reconocida banda británica Pet Shop Boys, que abrirá la jornada con sus emblemáticos éxitos electrónicos y pop que han marcado varias décadas de trayectoria.

En el ámbito humorístico, será el turno de Rodrigo Villegas, quien promete sacar carcajadas a los asistentes con su característico estilo fresco y cercano.

El cierre de la segunda noche estará a cargo del grupo colombiano Bomba Estéreo, que pondrá a bailar al público con su mezcla de cumbia, electrónica y sonidos urbanos.

El Festival de Viña 2026 continúa consolidándose como un punto de encuentro internacional para la música y el entretenimiento, combinando artistas consagrados y nuevas promesas en un escenario emblemático.

