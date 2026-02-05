CNTV ordena la suspensión por 7 días de la transmisión de Telecanal por emitir contenidos del canal ruso RT

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dictaminó la suspensión por siete dias de las emisiones de Telecanal y de los contenidos que emergen desde Russia Today (RT).

El organismo determinó que Canal Dos S.A. (Telecanal) infringió el artículo 16 de la Ley N°18.838 al entregar de manera efectiva la administración de su programación a un tercero, en este caso, la señal RT (Unimedios).

Según la investigación, la concesionaria dejó de actuar como un editor responsable para convertirse en un mero retransmisor de contenidos ajenos, perdiendo su identidad y responsabilidad sobre lo que se emitía en pantalla.

El CNTV calificó la infracción como de “gravedad”, por el abandono de los deberes editoriales y por su amplio alcance geográfico.

La situación se repitió en múltiples concesiones a lo largo del país, afectando a las localidades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena y Santiago.

Cabe recordar que sin previo aviso, el 16 de junio del año pasado irrumpió en la televisión abierta el canal ruso Russia Today más conocido como RT, cuyo soporte para transmitir su contenido es Telecanal.

La señal rusa tiene un historial de controversias. En marzo de 2022, la Unión Europea prohibió la difusión de la cadena RT luego de la invasión rusa a Ucrania, por considerar que el gobierno de Vladimir Putin ocupaba el canal para justificar la agresión militar contra Ucrania.

El 16 de junio del 2025, el consejo de la Unión Europea, decidió extender las sanciones contra Rusia hasta el 23 de junio de 2026. Entre ellas, la prohibición de “organizaciones de medios de comunicación responsables de difundir propaganda y desinformación”, entre ellas RT y el sitio web de noticias Sputnik.

