Claudio Valdivia queda eliminado de Fiebre de Baile a tan solo días de la gran final: “Estoy tranquilo”

La última edición de Fiebre de Baile no dejó a nadie indiferente. La zona de riesgo se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que tuvo a Claudio Valdivia, Camila Andrade y Gabriel Urzúa al borde de la eliminación.

El primero en escapar de la temida salida fue Urzúa, quien logró imponerse con más del 58% de los votos del público, asegurando su continuidad en el programa y dejando a Andrade y Valdivia en un duelo que mantuvo a los fanáticos muy atentos.

El momento más polémico llegó cuando Diana Bolocco reveló las notas secretas del jurado: Claudio Valdivia se convirtió en el nuevo eliminado, sumándose como el décimoctavo participante en despedirse de la competencia, justo cuando la final estaba a la vuelta de la esquina.

"Estoy tranquilo", dijo Valdivia antes de conocer el veredicto, reconociendo el apoyo de su equipo durante todo el proceso. Al confirmar su salida, se despidió con calma: "Nos vemos en el Movistar y que gane el mejor".

Diana Bolocco no perdió la oportunidad de rendir homenaje al exfutbolista: "Fue maravilloso tenerte", expresó, destacando su paso por el estelar.

Apenas horas antes de la competencia, Jorge Valdivia había lanzado un pedido a sus seguidores desde sus redes, suplicando que votaran por su hermano para evitar su eliminación. Sin embargo, los votos no alcanzaron y Claudio se despidió, dejando un capítulo más que comentado en la historia del programa.

Por otro lado, Camila Andrade, que logró salvarse, dejó ver la tensión que se vivió: "Hay nervios, pero también sé que he tenido una evolución hermosa", comentó, reflejando el esfuerzo que la mantiene en competencia.

PURANOTICIA