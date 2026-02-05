Claudio Valdivia llega a la final de Fiebre de Baile junto a su nueva pareja: “Disfrutando el momento”

El romance ya no se esconde y empieza a tomarse la pantalla. Claudio Valdivia confirmó hace algunos días que su corazón volvió a latir fuerte, esta vez junto a Pía Weidman, bailarina de Francisco Reyex Cristi en Fiebre de Baile.

Y por si quedaban dudas, la noche del miércoles confirmaron que son exclusivamente pareja, asistiendo juntos —y sin pasar desapercibidos— a la gran final del estelar de CHV.

Debido a esto, la pareja decidió romper el silencio junto a La Nuestra, donde entregó detalles del romance que ya empieza a dar que hablar. Llegaron tomados de la mano, sonrientes y cómplices, dejando claro que no tienen problema en mostrarse juntos mientras disfrutaban como espectadores del cierre del programa.

"Estamos contentos y con nostalgia porque nos hubiera gustado estar participando de la final", lanzó Claudio, dejando entrever que el sueño pudo haber sido otro.

Consultados directamente por la relación, ambos optaron por un discurso relajado, lejos —por ahora— del drama. "Bien tranquilos (...) Disfrutando el momento", aseguró Pía, a lo que Valdivia respondió sin rodeos: "Así, tal cual".

Pero fue Claudio quien terminó de encender la curiosidad al revelar desde cuándo viene esta historia que hoy ya se luce sin filtros.

"Empezamos a salir a fines de año (2025)", confesó, confirmando que el vínculo lleva más tiempo del que muchos imaginaban.

Una relación que recién comienza a mostrarse, pero que ya promete convertirse en uno de los romances más comentados del circuito farandulero.

PURANOTICIA