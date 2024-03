Claudio Narea sobre demanda de Jorge González en contra de Miguel Tapia: “También me deben dinero”

El ex guitarrista de la banda “Los Prisioneros”, Claudio Narea, reaccionó a la demanda interpuesta por Jorge González en contra de Miguel Tapia y su ex representante, Alfonso Carbone, donde el ex vocalista, sindica a los dos, como responsables de falsificar su firma, y con eso, poder usufructuar con todo el catálogo musical de la agrupación.

En entrevista con radio Futuro, Narea aseguró que ha visto todo esto como “espectador”, y no se ha contactado con ninguno de los involucrados, sin embargo: “A mí obviamente también me deben dinero, pero no me he querellado”.

Por otra parte, comentó que estos problemas de dineros, era bastante común dentro de la banda, incluso cuando su histórico manager, Carlos Fonseca era parte de la agrupación.

“(Carlos) Fonseca manejaba esto y ya no está. Por lo menos a mí no me respondía nunca. Yo decía: oye, ¿cuándo hay pago? Podían pasar meses y nunca me respondía”, comentó.



PURANOTICIA