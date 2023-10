Claudio Moreno y Kurt Carrera se enfrentarán en “El Purgatorio”

La noche de este viernes en horario prime, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de “El Purgatorio”, donde Ignacio Gutiérrez recibirá a dos nuevos participantes, quienes se enfrentarán por quien irá al paraíso, y quien tomará un viaje al infierno.

Se trata de los actores y comediantes Claudio Moreno (“Guru Guru”) y Kurt Carrera (“Tutu Tutu”), quienes se medirán ante el cariño del público.

“Voy a hablar de todo, porque no tengo ni un drama del pasado. Hablaré de mi presente, de lo que espero del futuro, de las cosas buenas que me han pasado y también de las cosas no tan buenas que me han pasado. Estoy preparado para las tallas de Slimming y Chiqui, y deseo con todo mi corazón irme al cielo”, expuso Moreno ante su visita a “El Purgatorio”.

Mientras que, por su lado Kurt Carrera indicó ante su llegada al estelar de Canal 13 que “en este programa hay que pasarlo bien y disfrutar, y qué mejor que hacerlo con Claudio, que fuimos rivales y llegamos a ser amigos. No me complica ningún tema porque ya estamos muertos, y espero irme al cielo porque creo que he sido una buena persona. Además, siento que Canal 13 es mi casa porque partí ahí en ‘Adrenalina’ y lo pasé increíble”.

