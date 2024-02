Claudia Schmitd y su brutal consejo a Luis Slimming: “Lo bueno sería, que te bajaras de Viña”

La modelo uruguaya y panelista del programa “Zona de Estrellas”, Claudia Schmitd, le entregó un brutal consejo al comediante nacional Luis Slimming, aseverando que lo mejor que podría hacer, es no presentarse en el escenario del Festival de Viña del Mar.

Esto se enmarca en las últimas polémicas del comediante, donde ha sido pifeado en otros festivales durante el verano, además de un comentario de X (ex Twitter) que fue tildado de “desubicado”, en medio de los funerales del expresidente, Sebastián Piñera.

La maniquí aclaró que, si bien han tenido desencuentros en el pasado, específicamente, cuando ella lo trató de “fome”, en el programa “El Purgatorio” de Canal 13, ella no lo quiere ver fracasar.

“¿Qué estás haciendo? Lo bueno sería que te bajaras y no te presentaras. Ese es mi consejo para ti, porque o si no voy a pensar que acá contratan gente que esté dispuesta a ir al Festival y ser pifiada de gusto”, expresó Schmitd, en el programa de Zona Latina.

E incluso, aseguró que: “Me duele pensar que Luis se presente en ese escenario y que a la segunda que el público no reaccione (él) diga ‘ya, ok, me voy’. Esa reacción que tuvo ahí (en Chile Chico), tan poco profesional".

