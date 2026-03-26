Claudia Schmitd revela complejo estado de salud de su esposo: “No me gusta dar pena”

El último capítulo de Noche de Pirañas se convirtió en una verdadera situación emocional cuando Claudia Schmitd decidió romper el silencio sobre un drama familiar que la afecta de cerca.

Mientras el panel discutía la polémica entre Pablo Candia y Danilo 21, relacionada con cuestionamientos a la enfermedad del padre de Candia, Schmitd se interpuso con un testimonio que dejó a todos boquiabiertos.

Visiblemente conmovida por la ligereza con que se trataba la salud en el debate, la panelista disparó: "Lo más fuerte es dudar de la enfermedad de alguien, porque lo hablo con conocimiento de causa". La frase dejó un silencio incómodo en el estudio y puso el foco sobre su propia vida privada.

Cuando Sergio Rojas le preguntó por la profundidad de sus palabras, Schmitd no tuvo más opción que abrirse. "Sí, Pablo lo sabe, mi marido fue detectado con un cáncer... no voy a profundizar, no me gusta dar pena", reveló, dejando claro que, aunque comparte la noticia, no tolera que se cruce la línea de su intimidad.

El impacto fue inmediato. Rojas, visiblemente sorprendido, le ofreció apoyo en vivo: "Sabía que estaba pasando una situación de salud, pero no tenía idea que tenía cáncer", mientras le tomaba la mano.

A pesar de todo, Claudia dejó claro que no busca compasión, sino apuntar a la falta de sensibilidad que muchas veces se exhibe en los medios.

"A cualquier ser humano no le gustaría que alguien dude de su palabra en una situación tan triste", sentenció, recordándole al público que detrás de cada polémica hay personas reales que sufren.

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