Claudia Schmidt se queja por inhabilitación de su cuenta de instagram: No descarta que seguidores de Luis Slimming tengan responsabilidad

La exmodelo y panelista del programa “Zona de Estrellas”, Claudia Schmidt relató, al diario Las Últimas Noticias, que su cuenta de instagram fue inhabilitada por supuesta “infracción” a las normas comunitarias de la red social sobre “integridad de la cuenta y autenticidad de la identidad”.

“Instagram es una de mis fuentes de trabajo, me afecta mucho esta situación (...) siempre ha sido muy cuidada”, comentó la modelo.

“Fue sorpresivo, violento e injusto, ya que no recibí ninguna advertencia de parte del equipo de Instagram”, alegó la modelo uruguaya, quien aseveró que este tema le afecta, desde el 6 de marzo pasado.

“Nunca incumplí las normas. Yo voy a recuperar mi cuenta. Si es necesario llegar a demandar a esta red social, lo voy a hacer. Tomaré las acciones necesarias para recuperar mi perfil”, apuntó.

Por otra parte, al ser consultada si fueron seguidores del humorista Luis Slimming, quienes pudieron haber reportado la cuenta, la exmodelo no lo descarta: “no se puede saber quiénes reportaron mi cuenta, si fueron o no seguidores de Slimming. El tema acá es que Instagram no puede estar basándose exclusivamente en reportes para bajar las cuentas”, aseveró.

“Todos mis comentarios fueron en mi programa de TV, nunca usé Instagram para hablar de Slimming”, afirmó.

Cabe recordar que en el programa “Zona de Estrellas”, la maniquí oriental fue muy crítica a días de la presentación de “Don Comedia” en el Festival de Viña, donde “ninguneo” al artista, e aseguró que se debía bajar. Aparte, tras su presentación en el certamen viñamarino, la panelista aseguró que el material del humorista no era del gusto de todos: "Hemos sido muy livianitos contigo, pero empieza a hacerte el cuerito de chancho, porque la cosa se puede poner peor. Tú no estás entendiendo cuál es este juego", comentó.

