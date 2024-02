Claudia Schmidt en picada contra Máximo Menem por su participación en Top Chef VIP y lo trata como "niño de cristal"

La participación de Máximo Menem Bolocco en Top Chef VIP ha sido de lo más comentado, durante este verano, tanto en la farándula local como trasandina, ya que es la primera participación televisiva del hijo de Cecilia Bolocco.

En este marco, en el programa “Zona de Estrellas” de Zona Latina, la exmodelo y panelista Claudia Schmidt, se fue en contra de quienes tratan de “niño” al joven, especialmente, tras el cruce que tuvo esta semana, con el ex participante del espacio: Marcial Tagle.

Recordemos que la pelea entre el hijo de la ex Miss Universo y el actor, se dio cuando el joven lo corrigió sobre la preparación de un pescado, y el ex “Casado con Hijos” no se lo tomó bien, y lo amenazo con “acusarlo con la mamá” y “dejarlo sin Play Station”.

En el panel, todos defendieron a Máximo, pero a juicio de la uruguaya, lo que hacían sus compañeros de labores, era tratarlo como a un niño: “Me enoja, porque si fuera una persona de 20 años de un barrio, de una población desconocida, nadie le estaría diciendo que es un niño de 20 años”, declaró la modelo

“A esos los reventamos, pero el niño de cristal no. Porque el niño de cristal entra en los medios de comunicación y está protegido por todos los que quieren hacerle un nanai, porque es un Bolocco”, dijo enfática.





