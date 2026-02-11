Claudia Conserva vuelve a las teleseries tras 27 años y remece Canal 13 con inesperado giro

Cuando muchos pensaban que Claudia Conserva seguiría ligada solo a la animación, la comunicadora sorprendió al confirmar que vuelve a la ficción y no en cualquier proyecto.

A casi 30 años de su última teleserie, la exrostro de TV+ reaparece como actriz y promete dar que hablar.

Tras su salida del canal donde estuvo en el último tiempo, Conserva decidió reinventarse y apostar por un giro inesperado en su carrera. Su nueva casa es Canal 13, señal a la que regresa para sumarse a la teleserie vertical "Enamorada(s)", marcando su retorno a las tablas desde que participó en "Fuera de Control" en 1999.

Esta vez asumirá el papel de la madre de la protagonista, una mujer que enfrenta el remezón de ver a su hija cuestionar su orientación sexual justo cuando está a punto de casarse con su novio.

Lejos de mostrarse dubitativa, Claudia dejó claro que esta decisión no fue improvisada.

"Las ganas de actuar siempre han estado. Ahora estaba abierta a la posibilidad de que me llamaran para algo así puntual y que sea de Canal 13 me encanta. Yo le tengo un gran cariño a Canal 13, estuve 10 años acá entre los años 90 y 2000", señaló.

Y es que su historia con la exseñal del angelito no es menor. Además de participar en teleseries como "Amándote" y "Marrón Glacé, el regreso", Conserva fue uno de los rostros emblemáticos de programas icónicos como "Maravillozoo" y "Video Loco". Hoy, vuelve al mismo canal, pero con libreto en mano y lista para demostrar que lo suyo no era solo animar, sino también actuar.

