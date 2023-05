Claudia Conserva responde a críticas por "hiperdramatización" en «Brava»: "Puede ser, pero así me tocó vivirlo"

Claudia Conserva salió al paso de las críticas en contra del documental «Brava», que la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos emitió.

Desde ACHAGO criticaron que el contenido de la docuserie está “desplegado con una línea editorial que utiliza la hiperdramatización, el sensacionalismo y el morbo“.

Y a través de su cuenta de Instagram, la animadora declaró que "quiero señalar que me parece positivo dar visibilidad a estas reacciones, y que además se genere un debate sobre cómo y con qué lenguaje se debe ‘enfrentar’ esta enfermedad”.

Conserva señaló que estamos en un cambio cultural, “donde paulatinamente hemos tenido que aprender a modificar el lenguaje”.

“Esto requiere tiempo. Supongo que con la forma de referirse al cáncer pasará lo mismo a futuro“, sostuvo.

La comunicadora comentó que su experiencia parte de la premisa que cada uno es libre de “abordar” como le parezca, y sienta que le sirve para sanarse. “Depende de cada personalidad”, aseguró.

“Me resulta tan evidente intentar que el paciente después del shock del diagnóstico se le transmitan ganas de vivir, y que intente mantener una mentalidad positiva“, complementó.

Claudia indicó que en su documental, cayó no una, “sino que muchas veces, y me volví a parar, porque así lo sentí”.

“Nadie nunca me exigió ser guerrera ni fuerte. Es algo a lo que yo me aferré y no solté jamás”, declaró.

“Leí que se hablaba de ‘hiperdramatización’, lo que puede ser, pero así me tocó vivirlo. Si algunos pacientes tuvieron un cáncer con un tratamiento más amable, siéntanse afortunados, no todos se tratan igual y algunos ni siquiera requieren de quimioterapia”, añadió.

La profesional indicó que aunque científicamente no esté comprobado, “sospecho que una actitud con que se ‘aborde’ cualquier enfermedad, siempre va a ser mejor pensar que el tratamiento puede resultar, y apostar a eso”.

“No me imagino a mi familia diciéndome que no me haga falsas expectativas, y que es probable que no funcione. Me han llegado cientos de testimonios de personas desahuciadas y que siguen con vida. Mientras haya vida, hay una oportunidad, me aferré a eso”, siguió.

Respecto a las terapias alternativas o creencias espirituales, Conserva sostuvo que es parte de la libertad de un paciente elegir esas opciones, ejemplificando que “sin tener fe, hice la operación de los monjes brasileros, donde te envían un mail con un protocolo y remarcan que jamás debes dejar de lado tu tratamiento médico“.

“La mayoría de las personas le piden a Dios que las ayude, tampoco veo el conflicto. Tampoco hay garantías”, agregó.

“Si algo aprendí, es que en la salud no hay certezas. Como comunicadora, todos los años cooperé poniéndome la cinta rosada en la ropa, sin embargo, hoy como comunicadora que vive la enfermedad, siento que no es suficiente, y mi deber es que se hable del cáncer”, complementó.

Por último, sostuvo que su objetivo es crear conciencia sobre la detección precoz de la enfermedad.

