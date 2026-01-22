Claudia Conserva estaría cerca de regresar a la TV abierta con un recordado espacio

A solo días de Navidad, Claudia Conserva sorprendió al anunciar su salida de TV+ tras ocho años al aire. A través de redes sociales, la animadora se despidió del canal donde lideró espacios como MILF y Claudia Conversa, reconociendo que no tenía del todo claro los motivos del término, aunque se mostró agradecida con la decisión.

El 7 de enero, Conserva volvió a la pantalla como invitada al programa Hay que Decirlo de Canal 13, donde se reunió con Yazmín Vásquez y Maly Jorquiera, el elenco original de MILF. El capítulo estuvo marcado por recuerdos, risas, emociones y también sinceras confesiones sobre distanciamientos y reconciliaciones entre las conductoras.

Fue en ese contexto que comenzaron a surgir señales de un posible regreso del emblemático programa. Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en sus historias de Instagram, ''MILF'' estaría preparando su retorno a la televisión abierta, esta vez en Canal 13. De acuerdo a la información, el espacio se encontraría en búsqueda de panelistas y grabaría un piloto durante la próxima semana.

Además, el programa se proyectaría para el bloque de la tarde, previo a Hay que Decirlo, consolidando así la llegada de Claudia Conserva a una nueva señal tras su salida de TV+.

