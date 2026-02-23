Clásicos, humor y emoción marcaron exitosa noche inaugural del Festival de Viña del Mar

Todo un éxito fue la noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la cual contó con grandes clásicos de la música latina, bailes y mucho humor.

La primera en subir al escenario de la Quinta Vergara fue la cubana radicada en Estados Unidos, Gloria Estefan, quien repasó los más grandes éxitos de su extensa carrera.

Clásicos de salsa, baladas coreadas el "Monstruo" y recordados boleros, marcaron el show de la intérprete de 68 años, quien también tuvo palabras para los chilenos.

"Qué alegría estar aquí de nuevo, Viña", comenzó diciendo la cantante, quien estuvo acompañada de su hija Emily Estefan y de su esposo, el productor Emilio Estefan.

Tras quedarse con las gaviotas de plata y de oro, fue el turno del humor, con Stefan Kramer y sus diversas imitaciones, con las que sacó risas, pero también críticas.

Si bien, el público presente en el anfiteatro viñamarino rió de buena gana con el imitador, en las redes sociales se dejaron sentir fuertes críticas a su presentación.

Pese a ello, su show fue el peak de sintonía de la jornada, lo que además le valió quedarse con las gaviotas de oro y de plata, según dictaminó el público.

Finalmente, y cuando faltaban cinco minutos para las 3 de la madrugada, saltó a escena el italiano Matteo Bocelli, hijo del destacado tenor que visitó Viña el 2024.

El intérprete presentó un repertorio que mezcló lo mejor de su naciente carrera, sumado a clásicos boleros como «Bésame mucho» y «Quando, quando, quando».

A pesar de que a esa hora el frío calaba hondo en los presentes en la Quinta Vergara, sus fanáticos se mantuvieron cantando, bailando y vitoreando al artista.

