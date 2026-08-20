Cine chileno conquista Suiza: “Il cileno” deslumbra en Locarno y se alza con el galardón a Mejor Interpretación

El cine chileno sumó un nuevo hito internacional en la 79ª edición del prestigioso Festival de Cine de Locarno, en Suiza, luego de que la película “Il cileno”, dirigida por el cineasta nacional Sergio Castro San Martín (“El negro”, “Mil pedazos”), fuera reconocida con el premio Boccalino d’Oro 2026 a la Mejor Interpretación.

El galardón es otorgado de manera independiente por la prensa acreditada, académicos y críticos que participan en la cita cinematográfica.

El reconocimiento recayó en el actor chileno Camilo Arancibia, coprotagonista de la cinta junto a Andrew Bargsted. La distinción llegó luego de una exitosa exhibición en la emblemática sección “Piazza Grande”, donde más de 8 mil personas presenciaron al aire libre la proyección del largometraje.

“Recibo el premio con mucha felicidad y bastante sorpresa; no me lo esperaba, lo recibo con mucho cariño. Este es un reconocimiento para seguir creciendo”, manifestó emocionado Camilo Arancibia tras conocerse el veredicto.

LA TRAMA DEL EXILIO

“Il cileno” es una coproducción entre Chile, Italia y Suiza, impulsada por la productora nacional Equeco. La película está inspirada en el libro “Aldo Marín. Carne de cañón”, una investigación periodística escrita por Juan Cristóbal Guarello.

La historia está ambientada en 1976 y sigue a Aldo Orlando Marín Piñones, personaje interpretado por Arancibia, un militante que huye de la dictadura militar chilena rumbo a Turín, Italia.

Tras dejar atrás a su pareja y a su hijo recién nacido, el protagonista intenta sobrevivir realizando trabajos precarios, hasta que conoce a Luciana, una médica vinculada a células anarquistas. Ella le plantea una propuesta que cambiará el rumbo de su vida: fabricar artefactos explosivos a cambio de gestionar el traslado de su familia a Europa.

Sobre el impacto de la propuesta narrativa, el director Sergio Castro San Martín destacó el alcance internacional que ha conseguido la producción:

“Demuestra que no solo conecta con la crítica, sino que también con el público, incluso de distintas latitudes. Es una película que habla de la inmigración, que toca temas universales y eso nos permite que pueda generar una buena audiencia en miras al estreno en Chile”.

Actualmente, “Il cileno” se perfila como una de las cartas nacionales para representar a Chile en las nominaciones de los Premios Oscar y Goya 2027. La cinta continuará su recorrido por distintos festivales internacionales, mientras se espera la confirmación de su fecha de estreno en las salas de cine chilenas.

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