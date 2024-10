Cindy Nahuelcoy tras debutar en plataforma para adultos: "Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré"

Toda una sorpresa resultó la decisión de la ex árbitra profesional Cindy Nahuelcoy de ingresar al mundo de las plataformas para adultos.

Y es que a través de sus redes sociales, la ex participante de «¿Ganar o Servir?» compartió una imagen en la que aparece luciendo un osado bikini.

Es así como la ex guardalíneas invitó a sus seguidores a suscribirse en la plataforma Onfayer, donde se creó una cuenta para publicar contenido para adultos.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la ex árbitra profesional indicó que "cuando la ANFP me castigó las 40 fechas el año pasado, muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos".

"Yo lo encontraba una locura, porque siendo árbitra era imposible. Todos sabemos que es un ambiente súper machista y que no iba a ser bien visto. Por eso lo descarté en ese momento, porque quería seguir arbitrando. Pero ya estando afuera, lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quién darle explicaciones en lo laboral”, agregó.

Nahuelcoy también explicó que "nunca en mi vida había tenido una sesión de fotos sola. Yo siempre salgo sonriendo en las poses, nunca me sacaba fotos sexy (...) Esa parte de mí, la sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra".

Acerca del contenido que publicará, señaló que "no tengo un límite de decir 'hasta acá llego'. Es algo que voy a ir desarrollando día a día. Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Siento que ya me saqué la vergüenza de mostrar mi cuerpo".

Desde que anunció su cuenta en OnFayer, la ex guardalíneas suma más de un centenar de seguidores, lo que le ha permitido obtener jugosas ganancias. Esto, considerando que la suscripción cuesta $18.000, por lo que haciendo la operación matemática, se desprende que Cindy Nahuelcoy ha ganado casi $2 millones en un día.

