Cindy Nahuelcoy fue confirmada como una de las participantes de «¿Ganar o Servir?», el nuevo reality de Canal 13

Cindy Nahuelcoy fue confirmada como una de las participantes del nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?».

La otrora árbitro de 35 años aseguró que su fuerte serán las competencias en el programa que se llevará a cabo en Perú.

Cabe recordar que el año pasado fue castigada con 30 fechas sin dirigir por asegurar que la asistente Leslie Vásquez sacaba provecho, en términos deportivos, de una supuesta relación sentimental con el juez Julio Bascuñán.

En diálogo con la estación, Nahuelcoy aseguró que “para mí, el arbitraje era todo y me lo quitaron. Estuve convertida en un trapo y yo pensaba en matarme para dejar de sentir pena. Me ahogaba, a veces me tenían que levantar, no podía caminar y lo veía todo nublado. Bajé 10 kilos y dormía todo el día”.

Luego agregó que “aunque yo amo el arbitraje, decidí que ya no puedo seguir con este amor tóxico. Si no dejaba esto ahora, nunca lo voy a hacer”.

La exárbitro reveló que no aceptó "cuando me ofrecieron «Tierra Brava», pero después me arrepentí. Sentí que perdí una oportunidad...”.

Finalmente, manifestó que “en el arbitraje siempre me sentí la oveja negra, sentía que me envidiaban, y entrar al reality es mi forma de mostrarles lo que puedo hacer. También quiero que mi jefe me vea en la tele, después de que me quería sepultar, porque soy súper vengativa”.

