Cinco revelaciones de la vida de Mon Laferte contadas en un nuevo documental de Netflix

En esos primeros años de su carrera internacional el apoyo de César Ceja, fallecido productor musical y quien fue su pareja, sería clave.

“Sentí ese rechazo del que había escapado y me deprimí muchísimo (...). Dejé de trabajar, no tenía un peso (...). Por primera vez dejé de luchar e intentar que me quisieran, y ser increíble, ser la fuerte y ser maravillosa, me permití sufrir por primera vez…porque nunca lo había hecho”, relata.