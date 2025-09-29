Cinco figuras se suman como jurado en el regreso de “Fiebre de Baile”

A pocos días del estreno de la nueva temporada de Fiebre de Baile, Chilevisión confirmó a los cinco integrantes del jurado que evaluarán a los 18 participantes famosos.

Con esto, el canal cierra las especulaciones sobre el equipo encargado de calificar las presentaciones en el estelar, uno de los retornos más comentados de la televisión nacional este año.

Entre los nombres más llamativos se encuentra Raquel Argandoña, ícono de la pantalla chilena, quien se incorpora al espacio como jurado. Conocida por su estilo directo y sin filtros, se espera que aporte una dosis de polémica y exigencia al certamen. Su experiencia, que abarca desde la corona de Miss Chile hasta la conducción televisiva y la política, le otorga una presencia imponente en el panel.

La mirada técnica vendrá de la mano de Edymar Acevedo, destacada maestra y coreógrafa del Teatro Municipal de Santiago. Con más de tres décadas en el Ballet de Santiago, la bailarina ha interpretado grandes clásicos como Don Quijote y El Lago de los Cisnes, y será la encargada de evaluar con rigurosidad artística cada presentación.

Vasco Moulian, actor, productor y figura habitual de la televisión chilena, también se suma al equipo evaluador. Su enfoque será más estratégico y mediático, gracias a su amplio recorrido tanto frente como detrás de las cámaras.

Finalmente, el talento urbano estará representado por los Power Peralta, Gabriel y Raúl, quienes llegan con una sólida trayectoria internacional que incluye colaboraciones con artistas como Jennifer Lopez y Daddy Yankee. Los hermanos aportarán frescura, innovación escénica y una mirada moderna sobre la danza, siendo clave en la evaluación de ritmo, energía y creatividad.

