Cinco años de cárcel y millonaria multa: La querella que complica a Bombo Fica y su representante

El comediante nacional Daniel “Bombo” Fica, junto a su representante Claudio Riquelme se encuentran atravesado un complejo momento, ya que fueron demandados por el empresario y administrador del Teatro Caupolicán, José Antonio Aravena por los delitos de injurias y calumnias.

Todo comenzó en febrero pasado, cuando un voraz incendio forestal afectó a la comuna de Purén, localidad de la cual es oriundo el humorista, por lo que decidió salir en ayuda de los damnificados de la ciudad ubicada en la Región de La Araucanía.

Bajo este contexto, Bombo Fica decidió realizar un evento a beneficio agendado para el martes 7 de marzo pasado bajo el nombre “¡Todos ayudando con Bombo y Platillos!”, cuyas entradas tenían un valor entre los 23 mil y 40 mil pesos, el que reuniría sobre el escenario a reconocidos artistas como Los Jaivas, Inti-Illimani, Illapu, Chancho en Piedra, Tommy Rey, Noche de Brujas, Villa Cariño, Los Atletas de la Risa, Mauricio Medina, Álvaro Salas, entre otros.

Para esto, José Antonio Aravena, administrador del Teatro Caupolicán, puso el recinto a disposición, ofreciéndolo sin un costo fijo de arriendo.

Posteriormente, Daniel Fica decidió alzar la voz y revelar que había sido víctima de una estafa por parte del empresario. “Nos vimos expuestos a una situación engorrosa en la cual la gente del Caupolicán se apropió de este espectáculo. Ellos, sin ninguna autorización, subieron la venta de esto, nos vinimos a enterar el día del show”, expuso el triunfador del Festival de Viña del Mar en conversación con el matinal de Mega “Mucho Gusto”.

“Fue muy poca gente, el día anterior se habían agarrado a balazos en el Caupolicán. Fueron 490 personas, que fue lo que se recaudó, dinero que es muy paupérrimo, como 11 millones 800 mil pesos”, expuso Fica en la conversación, detallando que aquel dinero “no le ha llegado a la gente, ni al productor. No le ha llegado a nadie. Por este dinero, Antonio Aravena (del Teatro Caupolicán) llamó a Claudio (productor del evento) y le dijo que fuera a buscar un cheque y había 8 millones. No sabemos por qué faltan 4 millones”.

Bajo este contexto, se le consultó a la administración del recinto por la acusación de Fica, quienes aseguraron que se debió realizar el descuento por los gastos operativos derivados de la producción, como sonido, iluminación, pago a guardias, personal de aseo, entre otros. “Esos gastos tenían que ser descontados de la liquidación de lo que se recaudara. Ese acuerdo se manifestó entre las dos partes. Sin embargo, la producción no quiso recibir el dinero del saldo recaudado”, expusieron desde el Teatro Caupolicán.

“El dinero está acá, pero esta vez corresponde que nos comuniquemos con la municipalidad de Purén y le entreguemos el dinero directamente a ellos”, indicaron en dicha instancia, asegurando que no descartaban iniciar acciones legales en contra del comediante.

Ahora, tal y como había sido anunciado, Aravena tomó la decisión de recurrir a tribunales, y querellarse en contra de Daniel “Bombo” Fica y su representante Claudio Riquelme, a quienes acusa de injurias y calumnias con publicidad y de manera reiterada, ya que asegura que ellos tenían conocimiento de estos gastos derivados de la producción.

Además, el empresario acusa que la tarea de la venta de entradas era del comediante y su productor, quienes lograron vender solo 490 boletos de los cinco mil del aforo.

Por este motivo, exige las penas máximas permitidas por la ley: 5 años de reclusión menor en su grado máximo, junto con una multa de 150 UTM para Daniel “Bombo” Fica, mientras que para Claudio Riquelme solicita una pena de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo y una multa de 100 UTM.

Ante esto, el comediante alzó la voz a través de su representante, quien aseguró estar tranquilo con lo ocurrido. “Nos veremos el 8 de agosto, día en que quedó programado el inicio del juicio”, expuso en conversación con Diario La Hora.

En esta línea, Riquelme asegura que sostienen su versión. “Lo puedo repetir: cuando se cumplieron 50 días de haber hecho el evento, no recibimos ni noticias ni pago alguno. Por eso hicimos estas declaraciones y nada ha cambiado”, agregó el representante de Daniel Fica, añadiendo además que “no es mentira lo que dijimos. De hecho, no está claro si pagaron o no”.

“Esto tendrá que seguir su curso normal. Estoy súper tranquilo de que nos asiste la verdad jurídica”, continuó con su relato, quien concluyó desclasificando que “el 27 (de junio) se trató de llegar a un arreglo entre las partes y cuando la jueza nos preguntó dijimos que no, que queremos seguir adelante hasta que se pruebe la verdad”, por lo que ambas partes deberán verse la cara en Tribunales el próximo 8 de agosto.

