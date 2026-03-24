CHV desplaza a TVN y será el encargado de transmitir el Festival del Huaso de Olmué durante los próximos seis años

Chilevisión desplaza a Televisión Nacional (TVN) y transmitirá el tradicional Festival del Huaso de Olmué por los próximos seis años, hasta el 2032.

La Municipalidad de la comuna de la región de Valparaíso adjudicó la licitación a Vytal Group, holding de medios que adquirió la señal, según consigna El Filtrador.

El evento emitido en televisión desde el año 1979 vuelve a Chilevisión, canal que estuvo a cargo del certamen entre 1993-1997 y desde 2006-2013.

Desde 2014 hasta este año, el Festival del Huaso de Olmúe fue transmitido por Televisión Nacional (TVN).

Cabe recordar que la edición de 2026 se llevó a cabo entre el 15 al 18 de enero en el Anfiteatro Parque El Patagual.

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