CHV da el golpe y se queda con Olmué: arrebata el festival a TVN tras 12 años

Chilevisión se quedó con la licitación del Festival del Huaso de Olmué, poniendo fin a los 12 años en que TVN estuvo a cargo de la transmisión del tradicional certamen folclórico. La decisión fue oficializada este lunes en un concejo municipal extraordinario de Olmué.

La adjudicación establece que CHV, en alianza con la productora Bizarro, será responsable de la producción y emisión del evento entre 2027 y 2032, en un proceso que marca un cambio significativo en la historia reciente del festival.

Desde el municipio destacaron el impacto del acuerdo. “Estamos contentos por la comuna (…) estamos en una licitación histórica del Festival del Huaso de Olmué. Nunca antes tan favorable para la Municipalidad, la comuna y el patrimonio”, afirmó el alcalde Jorge Jil.

Según los antecedentes del proceso, la oferta contempla una inversión de $2.500.000.002 en obras de desarrollo para El Patagual y $11.500.000.000 destinados a la transmisión y producción del evento.

En la licitación también participó Canal 13, pero su propuesta fue descartada por no cumplir con el monto mínimo exigido en las bases.

La salida de TVN del proceso generó controversia. Desde el canal público aseguraron que sí existía interés en continuar con el festival, pero que su propuesta se vio frustrada por la decisión de una productora clave.

“TVN evaluó participar en el proceso para el período 2027-2032 bajo un modelo de financiamiento compartido con una productora (…) finalmente, dicha productora optó por presentar su propuesta junto a otro canal”, señalaron desde la señal estatal.

Aunque no fue mencionada directamente, Bizarro —que ahora se adjudicó el proyecto junto a CHV— era la única productora en esa condición.

El cambio de casa televisiva marca el inicio de una nueva era para el Festival del Huaso de Olmué, que anteriormente ya había sido transmitido por Chilevisión entre 2006 y 2013, antes de pasar a TVN.

El proceso de adjudicación fue aprobado por unanimidad por el Concejo Municipal y se realizó conforme a la normativa vigente, sin observaciones negativas en el comportamiento contractual de la empresa adjudicada.

Con este movimiento, Chilevisión refuerza su estrategia de posicionarse como el principal canal de festivales en el país, sumando Olmué a una parrilla que ya incluye eventos como el Festival de Las Condes y otros certámenes a lo largo de Chile.

Así, el tradicional encuentro folclórico se prepara para una nueva etapa, con cambios en su producción y transmisión, pero manteniendo su rol como uno de los escenarios más importantes de la música chilena.

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